Previsioni Meteo Aeronautica Militare: rovesci e temporali insistono al Nord

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per il 5 e 6 luglio, evidenziando l’insistenza dell’instabilità in particolare al Nord.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 5 luglio 2023

Al Nord, cielo parzialmente nuvoloso con rovesci e isolati temporali al mattino su Veneto con temporaneo miglioramento a metà giornata; nel pomeriggio attesi fenomeni su zone settentrionali di Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia con isolati rovesci e temporali, in sconfinamento verso le coste in tarda serata.

Al Centro e Sardegna, cielo sereno o poco nuvoloso con locali annuvolamenti nelle zone interne appenniniche senza fenomeni di rilievo.

Al Sud e Sicilia, cielo sereno o poco nuvoloso con maggiori addensamenti per nubi basse su Sicilia e Calabria tirreniche; attesa maggiore nuvolosità nelle ore centrali sulle zone interne di Puglia, Basilicata e Calabria settentrionale con isolati rovesci e deboli temporali; atteso miglioramento serale con ampie schiarite.

Temperature minime stazionarie, in lieve aumento su Sardegna, nordest e zone interne del Centro; massime in aumento al Nord, più lieve al Centro e Sardegna, stazionarie al Sud e Sicilia.

Venti: deboli variabili, a carattere di brezza sulle coste; rinforzi fino a moderati sulle Bocche di Bonifacio, Stretto di Messina, coste calabresi ioniche e siciliane.

Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi il Mar Ligure, Mare e Canale di Sardegna, Tirreno, Stretto di Sicilia, fino a molto mosso il Mar Ligure e Mar di Corsica settentrionale; da quasi calmi a poco mossi gli altri mari.

Il bollettino per domani 6 luglio 2023

Al Nord, nottetempo ed al primo mattino addensamenti compatti con isolati rovesci e temporali, Valle d’Aosta e Liguria escluse, più diffusi su Veneto e Friuli-Venezia Giulia; seguiranno nuovi annuvolamenti estesi su tutto il settentrione, con associati rovesci e temporali tra tardo mattino e pomeriggio, più frequenti e diffusi sui rilievi lombardi e del triveneto. Dalla sera atteso un generale miglioramento, salvo locali e lievi persistenze delle precipitazioni a ridosso della catena alpina, mentre fenomeni più diffusi interesseranno i rilievi e le zone pedemontane piemontesi.

Al Centro e Sardegna, ampio e prevalente soleggiamento, salvo annuvolamenti ad evoluzione diurna che interesseranno i rilievi e l’entroterra di Marche ed Abruzzo con associati brevi rovesci e qualche isolato temporale, in rapido dissolvimento dall’imbrunire.

Al Sud e Sicilia, molto sole con qualche innocuo addensamento atteso nelle ore centrali sulle aree appenniniche.

Temperature minime in rialzo su gran parte del Piemonte, restanti aree alpine e prealpine, Sardegna orientale, appennino laziale e Puglia garganica; senza variazioni di rilievo sul resto del Paese; massime in aumento su Liguria centrorientale, Sardegna, Toscana, Umbria, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia centrosettentrionale; in diminuzione su Lombardia centromeridionale, regioni nordorientali, Emilia-Romagna e coste meridionali siciliane; stazionarie sul rimanente territorio.

Venti: deboli nordorientali sulle coste settentrionali adriatiche, orientali sulla Pianura Padana e settentrionali sulla Puglia; deboli di direzione variabile sul resto d’Italia, con prevalenza del regime di brezza lungo le aree costiere. Colpi di vento in occasione dei temporali.

Per quanto riguarda i mari, saranno mossi Mar Ligure, Mar di Sardegna e Tirreno centrale con moto ondoso in graduale attenuazione; poco mosso, tendente a mosso, il Canale di Sardegna; mossi Adriatico centromeridionale e Ionio ad Est; generalmente poco mossi i restanti bacini.