Previsioni Meteo Aeronautica Militare: ancora rovesci e temporali al Nord oggi e domani

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per il 6 e 7 luglio, evidenziando ancora maltempo al Nord.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 6 luglio 2023

Al Nord, cielo irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni, con schiarite alternate a rovesci e temporali, più probabili a ridosso delle aree montuose, ma possibili anche in Pianura Padana e lungo le coste adriatiche settentrionali.

Al Centro e Sardegna, sereno o poco nuvoloso su tutto il settore, ma con temporanei e locali annuvolamenti nel pomeriggio sulle zone interne peninsulari, ma senza fenomeni di rilievo associati.

Al Sud e Sicilia, cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, con locali addensamenti nelle ore pomeridiane, ma con scarsa possibilità di fenomeni.

Temperature massime in lieve aumento al Centro-Sud, stazionarie al nord; minime in lieve aumento su Sardegna e al Sud, senza variazioni di rilievo sul resto del Paese.

Venti moderati settentrionali lungo le zone adriatiche, con locali rinforzi lungo le coste; deboli variabili o a regime di brezza altrove.

Per quanto riguarda i mari, saranno mossi Mar Ligure, Adriatico, Ionio, Mare e Canale di Sardegna; poco mossi i restanti mari.

Il bollettino per domani 7 luglio 2023

Al Nord, sul Piemonte locali rovesci o temporali nella notte sulle pianure e in rapido miglioramento con schiarite sempre maggiori nonostante nuovi annuvolamenti a evoluzione diurna su Alpi e Prealpi con brevi rovesci o locali temporali associati; nubi anche estese fino la tarda mattina sulla Liguria, in diradamento sulle aree costiere e con brevi rovesci possibili nel pomeriggio sul settore appenninico; prevalente soleggiamento sul resto del Nord salvo addensamenti su Appennino emiliano-romagnolo e restanti aree alpine/prealpine con sporadici e brevi rovesci associati dalla tarda mattina e nel pomeriggio.

Al Centro e Sardegna, sereno tendente a velato sulla Sardegna; tempo stabile e cielo generalmente sereno, salvo qualche breve rovescio o locale temporale nel pomeriggio su appennino toscano, marchigiano e abruzzese.

Al Sud e Sicilia, cielo sereno su tutte le regioni, salvo la possibilità di qualche breve rovescio pomeridiano sull’appennino molisano.

Temperature minime in aumento su isole maggiori, Calabria e Valle d’Aosta, stazionarie sul resto d’Italia; massime in lieve calo su Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, in generale aumento sul restante territorio con punte tra 35°C e 38°C su Sardegna e Sicilia.

Venti deboli settentrionali su Liguria, coste dell’alto Adriatico, centro-meridionali adriatiche e aree ioniche peninsulari, con moderati rinforzi sulla Puglia; deboli orientali sulla Sardegna salvo decisi rinforzi sulle coste settentrionali e meridionali; deboli variabili sul restante territorio, a prevalente regime di brezza lungo le coste nel pomeriggio.

Per quanto riguarda i mari, saranno mossi Canale di Sardegna, Ionio orientale e basso Adriatico e localmente mossi medio Adriatico e Mar Ligure; poco mossi gli altri mari con moto ondoso in aumento su Stretto di Sicilia e settore Ovest del Tirreno centro-meridionale.