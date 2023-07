Previsioni Meteo Aeronautica Militare: temperature in rialzo, +38°C in 2 regioni tra oggi e domani

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per il 7 e 8 luglio, evidenziando un rialzo delle temperature.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 7 luglio 2023

Al Nord, annuvolamenti residui su basso Piemonte, Liguria ed Emilia in parziale diradamento; nel corso della mattinata nubi in aumento su Piemonte centro occidentale e aree montuose sia alpine che prealpine con associati isolati brevi rovesci o temporali in assorbimento serale salvo sul Piemonte occidentale dove rimarrà qualche residuo fenomeno.

Al Centro e Sardegna, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso con qualche isolato addensamento su Sardegna meridionale, sui rilievi fra Umbria e Toscana, aree costiere fra alto Lazio e Toscana meridionale e sulle Marche; nel corso della mattinata annuvolamenti compatti si intensificheranno nelle aree interne di Marche ed Abruzzo e sull’appennino tosco emiliano con la possibilità di qualche isolato breve rovescio; nel pomeriggio transito di nubi medio alte a partire dalla Sardegna.

Al Sud e Sicilia, cielo generalmente sgombro da nubi con annuvolamenti in sviluppo nel corso della mattinata sulle aree appenniniche in generale che potranno essere associati a brevi rovesci in rapido miglioramento.

Temperature massime in lieve calo su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e basso Piemonte, in generale aumento sul restante territorio, con punte tra 35°C e 38°C su Sardegna e Sicilia.

Venti deboli settentrionali su Liguria, coste adriatiche, Calabria e Basilicata ioniche con locali rinforzi sulla Puglia; deboli orientali sulla Sardegna con rinforzi anche sostenuti sulle coste settentrionali e meridionali dell’isola; deboli variabili sul restante territorio, a prevalente regime di brezza lungo le coste e con qualche rinforzo da Est-Sud/Est sulla Sicilia.

Per quanto riguarda i mari, saranno mossi, localmente molto mossi, Mare e Canale di Sardegna; mossi ionio orientale, medio e basso Adriatico, Tirreno sud occidentale, Mar Ligure occidentale e settore occidentale dello Stretto di Sicilia; poco mossi gli altri mari.

Il bollettino per domani 8 luglio 2023

Al Nord, fino alle prime ore del giorno attese precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, localmente intense, su Piemonte e pianura lombarda occidentale. Nel corso della mattinata attese schiarite sulle aree pianeggianti, mentre persisteranno annuvolamenti compatti sulle arre alpine del Piemonte con possibili brevi rovesci e isolati temporali; cielo irregolarmente nuvoloso sulle restanti aree montuose e prevalenza di sereno sul resto della pianura. Attesi isolati temporali nelle ore più calde su Alpi e Prealpi ma in possibile sconfinamento sulla pianura veneta.

Al Centro e Sardegna, cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, salvo locali addensamenti compatti sui rilievi di Marche e Abruzzo con possibili isolati piovaschi.

Al Sud e Sicilia, ampio soleggiamento al Sud e sulla Sicilia.

Temperature minime stazionarie su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria ionica, in rialzo sul resto d’Italia; massime senza variazioni di rilievo al Sud e sulla Sicilia meridionale, in aumento sul resto del Paese, con punte massime oltre i 38°C su Sardegna e Sicilia tirrenica.

Venti moderati da Est sulla Sardegna Settentrionale; da deboli a localmente moderati: settentrionali su Sardegna meridionale, Puglia e Liguria, meridionali sulla Sicilia occidentale; deboli variabili altrove.

Per quanto riguarda i mari, saranno mossi Mar e Canale di Sardegna, Tirreno occidentale, ionio orientale e localmente lo Stretto di Sicilia; poco mossi i restanti bacini.