Temperature in aumento: le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per il 8 e 9 luglio, evidenziando stabilità e un netto rialzo termico.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 8 luglio 2023

Al Nord, cielo irregolarmente nuvoloso su Alpi e Prealpi centroccidentali, con rovesci o temporali sparsi, in trasferimento durante la giornata ai rilievi orientali e in attenuazione serale; bel tempo sul resto del settentrione tranne qualche addensamento più significativo in mattinata sulla Liguria accompagnato da deboli precipitazioni.

Al Centro e Sardegna, cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni tranne temporanei addensamenti più consistenti in mattinata lungo le coste tirreniche e sulla Sardegna e qualche cumulo pomeridiano sui rilievi abruzzesi.

Al Sud e Sicilia, ampio soleggiamento su tutte le zone tranne il passaggio di alte velature ad iniziare dalle coste tirreniche.

Temperature minime in aumento al Nord, regioni tirreniche peninsulari ed isole maggiori, stazionarie o in lieve diminuzione sul resto del Paese; massime senza variazioni di rilievo al Sud e sulla Sicilia meridionale, in aumento sul resto del Paese, con punte massime oltre i 38°C su Sardegna e Sicilia.

Venti moderati da Est sulla Sardegna settentrionale; da deboli a localmente moderati: settentrionali su Sardegna meridionale, Puglia e Liguria, meridionali sulla Sicilia occidentale; deboli variabili altrove.

Per quanto riguarda i mari, saranno da mosso a molto mosso lo Ionio; mossi Mar e Canale di Sardegna, Tirreno e Stretto di Sicilia occidentali ed Adriatico meridionale; poco mossi i restanti mari.

Il bollettino per domani 9 luglio 2023

Al Nord, scarsa nuvolosità eccezion fatta per una modesta attività convettiva ad evoluzione diurna a ridosso dei settori alpini e prealpini, responsabile di qualche debole rovescio e isolato temporale.

Al Centro e Sardegna, cielo sereno o poco nuvoloso.

Al Sud e Sicilia, condizioni di tempo stabile e ben soleggiato.

Temperature minime stazionarie sulle regioni ioniche, in aumento sul resto del Paese; massime in lieve diminuzione sulla Sicilia tirrenica, in aumento altrove.

Venti deboli o al più moderati settentrionali sulla Puglia centromeridionale; deboli variabili sulle rimanenti aree.

Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi mare e Canale di Sardegna nonché Ionio e basso Adriatico; poco mossi o quasi calmi i restanti mari.