Previsioni Meteo Aeronautica Militare: forti temporali al Nord, attenzione stasera in pianura

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per il 23 e 24 luglio, evidenziando ancora caldo intenso al Centro/Sud, mentre il Nord dovrà affrontare una nuova forte ondata di maltempo.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 24 luglio 2023

Al Nord, nuvoloso dal mattino su Valle d’Aosta e dal pomeriggio sulle rimanenti aree alpine e prealpine con associati intensi rovesci o temporali con nubi e fenomeni in estensione serale alle pianure di Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia; inizialmente poco nuvoloso sulle restanti aree ma con nubi compatte e temporali sulla Liguria in estensione mattutina all’Emilia-Romagna.

Al Centro e Sardegna, poco nuvoloso sulla Toscana ma con nubi in aumento dalla tarda mattina con associati rovesci o temporali pomeridiani; cielo sereno o parzialmente nuvoloso per nubi medio alte sulle restanti regioni peninsulari. Nuvoloso dalla sera sulla Sardegna.

Al Sud e Sicilia, cielo generalmente sereno.

Temperature massime in diminuzione al Nord-Ovest e Calabria ionica; pressoché stazionarie su rilievi lombardi, Trentino-Alto Adige, aree ioniche di Puglia e Basilicata e sulla Sicilia centromeridionale; in generale aumento sul resto d’Italia.

Venti da deboli a localmente moderati sul Centro Sud, Sardegna e Sicilia, deboli meridionali o orientali al Nord.

Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il Mar di Sardegna, Tirreno settentrionale ed occidentale e l’Adriatico centrale- generalmente da mossi a poco mossi gli altri bacini.

Il bollettino per domani 24 luglio 2023

Al Nord, nubi compatte con rovesci e temporali anche di forte intensità su Lombardia e Triveneto, in attenuazione serale su settore lombardo e Trentino-Alto Adige, e in prosecuzione invece, fino alle prime ore notturne, su Veneto e Friuli-Venezia Giulia; piogge e temporali moderati anche sul resto del settentrione ma ingenerale esaurimento dalle prime ore della sera con ampi rasserenamenti.

Al Centro e Sardegna, ampia nuvolosità con deboli piogge e locali temporali attesi già dal mattino sulla Toscana, specie settore settentrionale, in successiva estensione anche a Umbria, Nord Lazio e Marche; dalla sera generale esaurimento delle precipitazioni con estese aperture, salvo locali persistenze sull’area marchigiana. Su Sardegna ed Abruzzo iniziali nubi medio-alte ma in un contesto asciutto, seguite poi dal pomeriggio da un maggiore ed ampio soleggiamento.

Al Sud e Sicilia, cielo sereno o con passaggi di estese ma innocue velature diurne, attese su Molise, Campania, Puglia e Basilicata; dalla sera qualche annuvolamento più significativo potrà interessare l’area meridionale campana, nonché i settori tirrenici di Basilicata, Calabria e Sicilia.

Temperature minime in rialzo su Emilia-Romagna, regioni centromeridionali peninsulari, Sardegna orientale e su gran parte della Sicilia; stazionarie o in lieve flessione sul resto del Nord; massime in aumento sui rilievi ed aree pedemontane piemontesi, Puglia salentina, Basilicata e Calabria ioniche e sulla Sicilia orientale; senza variazioni di rilievo sul restante territorio pugliese; in diminuzione sul resto d’Italia, più marcata sulla Sardegna.

Venti moderati settentrionali al Nord-Ovest e dai quadranti occidentali su Emilia-Romagna ed al Centro-Sud con ulteriori rinforzi su Sardegna, aree appenniniche e coste toscane; deboli variabili sul resto del Nord, tendenti a rinforzare e a disporsi dai quadranti settentrionali.

Per quanto riguarda i mari, sarà poco mosso lo Ionio, con moto ondoso in rapido aumento già dal mattino; inizialmente mossi gli altri bacini: tendenti a divenire molto mossi quelli attorno alla Sardegna, Tirreno settentrionale e basso Adriatico, con moto ondoso in ulteriore intensificazione fino ad agitato sul Mar Ligure al largo dal pomeriggio, nonché su Mar di Sardegna a Nord e sul Tirreno occidentale dalla sera.