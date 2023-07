Previsioni Meteo Aeronautica Militare: temperature in netto calo

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per il 26 e 27 luglio, evidenziando un’attenuazione del caldo.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 26 luglio 2023

Al Nord, inizialmente cielo molto nuvoloso con copertura compatta ed annessi fenomeni precipitativi a carattere di rovescio o temporale sulla Pianura Padana centro orientale e sulla Romagna, in successiva estensione anche alle aree costiere di Veneto e Friuli-Venezia Giulia, ma con fenomenologia in graduale esaurimento nel corso del pomeriggio e conseguenti ampie schiarite; sul resto del settore settentrionale cielo sereno o poco nuvoloso con ampio soleggiamento, salvo annuvolamenti cumuliformi ad evoluzione diurna a ridosso dei rilievi alpini ed associati isolati rovesci o temporali, maggiormente probabili sul Trentino-Alto Adige.

Al Centro e Sardegna, cielo irregolarmente nuvoloso con addensamenti compatti sulla Toscana orientale ed associati locali rovesci temporaleschi, in successiva estensione a Marche, Umbria, settore appenninico laziale ed Abruzzo; tendenza a graduale attenuazione dei fenomeni e miglioramento pomeridiano con ampie schiarite; sulle restanti aree peninsulari e sulla Sardegna cielo sereno o poco nuvoloso con al più qualche velatura in rapido transito sull’isola.

Al Sud e Sicilia, cielo parzialmente nuvoloso con graduale aumento della copertura nuvolosa nella prima parte della giornata sulle regioni adriatiche e sulle aree appenniniche campane e lucane con possibili piogge o isolati temporali pomeridiani; in successiva attenuazione serale con ampie schiarite; cielo sereno o poco nuvoloso con ampio e prevalente soleggiamento sul resto del settore meridionale e sulla Sicilia, seppure con locali addensamenti bassi, in un contesto asciutto, sulle regioni tirreniche peninsulari e sulla Sicilia settentrionale.

Temperature valori minimi stazionari o in lieve aumento su Lombardia occidentale e Puglia salentina; in sensibile flessione sul resto della penisola; valori massimi in lieve aumento sul levante ligure; senza variazioni di rilievo sulle aree pianeggianti piemontesi e sulla Lombardia centro meridionale; in flessione sul resto della penisola, anche marcatamente sui versanti nord adriatici e sulle regioni centro meridionali.

Venti moderati settentrionali sulle regioni nord occidentali; moderati dai quadranti occidentali su Emilia-Romagna ed regioni centro meridionali con ulteriori rinforzi su Sardegna, aree appenniniche e restanti aree della Toscana; deboli variabili sul resto del settore settentrionale, tendenti a disporsi dai quadranti settentrionali, con rinforzi di Bora sulle Venezie a fine giornata.

Per quanto riguarda i mari, saranno da molto mossi ad agitati Mar di Sardegna e Tirreno centrale con moto ondoso in attenuazione; da mossi a molto mossi Adriatico centro meridionale e Ionio; mosso l’alto Adriatico, tendente a poco mosso dal pomeriggio; molto mossi i restanti bacini, con moto ondoso in graduale diminuzione sul Tirreno settentrionale.

Il bollettino per domani 27 luglio 2023

Al Nord, cielo sereno o poco nuvoloso, con al più sviluppo di locali nubi cumuliformi a ridosso delle alpi centrorientali durante le ore centrali, accompagnate da locali deboli rovesci o temporali.

Al Centro e Sardegna, cielo generalmente, con al più sviluppo di locali nubi cumuliformi a ridosso dell’appennino durante le ore centrali, accompagnate da locali deboli rovesci o temporali.

Al Sud e Sicilia, bel tempo su tutto il meridione, con al più sviluppo di locali nubi cumuliformi a ridosso dell’appennino durante le ore centrali, accompagnate da locali deboli rovesci o temporali.

Temperature minime stazionarie in Pianura Padana ed in diminuzione sul resto del Paese; massime in lieve diminuzione sulle coste ioniche e sulla Sicilia, in aumento sull’Appennino, Sardegna e lungo l’arco alpino, stazionarie sul resto del Paese.

Venti da deboli a moderati settentrionali sulle regioni ioniche peninsulari, in attenuazione serale; deboli variabili sul resto del paese.

Per quanto riguarda i mari, saranno da mossi a molto mossi tutti i bacini al mattino, con tendenza ad attenuazione del moto ondoso.