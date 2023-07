Previsioni Meteo, Italia spaccata in due: “resiste il caldo al Sud, attesi temporali molto forti al Nord”

MeteoWeb

Non accenna a diminuire il gran caldo nelle regioni del Sud Italia. Non ci sarà, infatti, una tregua rilevante tra l’ondata di caldo appena conclusa e quella prevista per la prossima settimana, con temperature stabilmente sopra i +40°C. “Il caldo continuerà almeno fino a mercoledì prossimo, con le temperature più elevate nelle giornate di lunedì e martedì”, spiega all’ANSA Gianni Messeri, climatologo e meteorologo dell’Istituto di Biometeorologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). “Al Nord Italia, invece, il contrasto tra l’aria calda proveniente da Sud e quella più fresca che arriva dalle zone settentrionali provocherà ancora grandinate e temporali molto forti – aggiunge Messeri – al momento il picco è atteso soprattutto per martedì”.

I valori di temperatura più elevati coinvolgeranno in particolare Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia. “Non credo batteremo i record toccati nei giorni scorsi – afferma il ricercatore del CNR – ma ci andremo sicuramente vicino“. Nelle regioni del Centro, invece, dopo l’attenuazione del caldo che si registra a partire da ieri, le temperature torneranno a salire nelle giornate di lunedì e martedì prossimi, anche se non arriveranno a quelle incontrate nelle regioni meridionali.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: