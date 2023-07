Previsioni Meteo, fresco anomalo in tutt’Italia e ancora maltempo in arrivo. I dettagli

MeteoWeb

Risveglio molto fresco questa mattina sull’Italia, in modo particolare nelle zone interne non solo del Nord ma anche al Sud. Le temperature sono crollate su valori decisamente bassi per il periodo, tanto che il gran caldo dei giorni scorsi è già un lontano ricordo: la colonnina di mercurio è piombata addirittura ad appena +10°C a Sondrio, Aosta, Fonni e San Giovanni in Fiore, +11°C a Belluno, +12°C a Udine, Trento, Alessandria, Rovereto, Norcia, Castel di Sangro e Sadali, +13°C a Rieti, Asti, Fabriano, Città di Castello, Cascia, Monteforte Irpino, Castelluccio Inferiore, Gambarie d’Aspromonte e Floresta, +14°C a L’Aquila, Vercelli, Arezzo, Camerino, Padula, Mormanno e Serra San Bruno, +15°C a Parma, Grosseto, Campobasso, Isernia, Rovigo e Acri.

Le temperature sono infatti ben inferiori rispetto alle medie del periodo, non solo in Italia ma anche su gran parte d’Europa e in modo particolare sui Balcani, come possiamo osservare dall’apposita mappa che mostra le anomalie termiche al suolo di questa mattina:

Nelle prossime ore il clima continuerà a mantenersi fresco e gradevole, con temperature inferiori alla norma anche nelle ore diurne in quello che è il periodo più caldo dell’anno. Non mancherà il maltempo, segnatamente al Nord, con nuovi forti temporali nel pomeriggio di domani – venerdì 28 luglio – in modo particolare nel basso Piemonte, in Liguria, ma anche in Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia, sulle Alpi. Forti temporali anche in Francia, Svizzera, Austria e Germania:

Una nuova più intensa e organizzata ondata di maltempo colpirà il Nord Italia nei prossimi giorni, tra sabato sera, domenica e lunedì 31 luglio, concludendo così il mese all’insegna di forti temporali, piogge intense, grandinate e venti impetuosi. Una previsione di cui parleremo meglio nel dettaglio nei prossimi aggiornamenti. Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

