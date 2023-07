Previsioni Meteo Lombardia: torna il maltempo, giovedì pioggia e calo delle temperature in tutta la regione

MeteoWeb

“Fino al pomeriggio di domani, martedì, domina tra il bacino del Mediterraneo e parte dell’Europa centrale un promontorio di alta pressione di matrice africana che mantiene condizioni prevalentemente soleggiate e calde. Dalla serata di domani, martedì, l’area anticiclonica tenderà a cedere per l’approfondimento di una vasta struttura depressionaria nord atlantica: questo determinerà un aumento dell’instabilità a partire dai rilievi alpini, con rovesci e temporali sparsi, che poi nella giornata di giovedì interesseranno gran parte della regione. Nella giornata di giovedì si avrà inoltre una diminuzione delle temperature, in particolare dei valori massimi“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani su Alpi e Prealpi da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso. Su Pianura e Appennino da poco nuvoloso a velato.

Precipitazioni: dal pomeriggio-sera deboli sparse a ridosso dei rilievi alpini e prealpini, a prevalente carattere di rovescio e temporale, con possibile interessamento ai settori adiacenti di Pianura.

Temperature: minime e massime in aumento. In Pianura minime tra 22 e 25°C, massime tra 34 e 38°C.

Zero termico: intorno a 4600 metri.

Venti: in pianura deboli orientali, tra il pomeriggio e la sera in rinforzi a tratti con tendenza a disporsi da sud su pavese; in montagna sotto i 1500 metri da deboli a moderati dai quadranti occidentali, a quote più elevate tendenti a forti.

Altri fenomeni: disagio da calore forte.

