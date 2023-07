Previsioni Meteo Lombardia: oggi forti temporali e temperature in calo, domani ancora instabilità

MeteoWeb

“Oggi, giovedì, si completa il transito verso est della saccatura nordatlantica giunta ieri: forte variabilità con temporali sparsi da moderati a localmente forti; temperature massime in calo. Venerdì correnti occidentali ondulate con residua instabilità nella prima parte della giornata. Tra sabato e martedì la Lombardia sarà nuovamente sul confine tra alta pressione africana sul Mediterraneo Centrale e correnti sudoccidentali prima ed occidentali poi associate ad una depressione presso le Isole Britanniche: forte rialzo termico e tempo prevalentemente stabile salvo temporali pomeridiani sui rilievi occidentali e settentrionali, più probabili ed estesi domenica“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani nella notte ed al primo mattino irregolarmente nuvoloso, con addensamenti sui settori meridionali; poi nuvolosità variabile con possibili addensamenti sparsi tra mattino e pomeriggio, in particolare su Alpi e Prealpi

Precipitazioni: nella notte e primo mattino rovesci o temporali sparsi su pianura ed Appennino; tra mattina e pomeriggio rovesci isolati su Alpi e Prealpi.

Temperature: minime e massime stazionarie o in lieve aumento. In pianura minime tra 20 e 23 °C, massime tra 30 e 34 °C.

Zero termico: inizialmente intorno a 4400 metri, dal pomeriggio in salita fino a 4600-4900 metri.

Venti: in pianura moderati orientali, tendenti a deboli dal tardo pomeriggio; in montagna da deboli a moderati variabili, in quota occidentali.

Altri fenomeni: disagio da calore da debole a moderato sui settori settentrionali, altrove moderato.

