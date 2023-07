Previsioni Meteo Lombardia: sensibile calo termico da giovedì

MeteoWeb

“Fino a metà settimana domina sulla regione un promontorio di alta pressione di origine nordafricana, con spiccata stabilità, condizioni di elevato soleggiamento e temperature al di sopra dei valori tipici del periodo; qualche isolato rovescio pomeridiano è atteso sui rilievi, mercoledì si evidenzia una bassa probabilità di successivo interessamento di parte della pianura orientale. Già da martedì pomeriggio, però, il flusso in quota tende lentamente a farsi occidentale, con trasporto di maggiore umidità e progressiva instabilizzazione della massa d’aria, più marcata da giovedì in poi, quando comincia un sensibile calo termico“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani al mattino sereno o poco nuvoloso, poi passaggi di velature e formazione di cumuli sui rilievi.

Precipitazioni: assenti, salvo isolati acquazzoni pomeridiani sui rilievi, più probabili sui settori retici e prealpini orientali.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve aumento. In pianura valori minimi tra 20°C e 25°C, massimi tra 31°C e 36-37°C

Zero termico: in risalita fino ad attorno 5000-5200 metri.

Venti: in pianura deboli o al più moderati a tratti prevalentemente da ovest, in montagna deboli o moderati dai settori meridionali. Possibile rinforzo della ventilazione in serata sulle fasce alpina, prealpina e l’alta pianura.

Altri fenomeni: disagio da calore forte in pianura e fondivalle.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: