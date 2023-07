Previsioni Meteo Lombardia: “temporali diffusi e intensi tra oggi e domani”

MeteoWeb

“Una vasta saccatura atlantica si allunga verso l’Europa occidentale e centrale. Sulla Lombardia insisteranno per tutte le scadenze in esame flussi occidentali o sudoccidentali, a tratti più instabili, con irregolare nuvolosità e precipitazioni intermittenti, a carattere di rovescio o temporali: fenomeni più diffusi e più intensi nelle giornate di oggi e di sabato, mentre domenica e lunedì, precipitazioni più insistenti sui rilievi. Martedì e mercoledì mattina nuovi fenomeni convettivi sparsi, in attenuazione mercoledì sera“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani nella notte poco nuvoloso con spazi di sereno, dalla mattinata irregolare aumento della nuvolosità fino a generalmente nuvoloso nel pomeriggio; ampie schiarite in serata.

Precipitazioni: possibili rovesci nella nette e in mattinata su zone orientali in estensione a gran parte della regione tra la tarda mattinata e il pomeriggio; fenomeni in esaurimento in tarda serata.

Temperature: minime stazionari o in leggero aumento, massime in leggero calo. In pianura minime tra 18 e 22 °C, massime tra 27 e 31 °C.

Zero termico: attorno a 3600-3800 metri.

Venti: in pianura deboli di direzione variabile, con locali rinforzi nei temporali; in montagna moderati da sud, in rotazione da nordovest nella giornata ed in attenuazione in serata

