Previsioni Meteo Lombardia: domani possibili forti temporali, anche in pianura

MeteoWeb

Tra lunedì e martedì atteso aumento dell’instabilità: lunedì più marcata sui rilievi, martedì diffusa anche alle pianure. Da mercoledì condizioni in generale miglioramento: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani fino al primo mattino poco nuvoloso, in mattinata velature a tratti compatte con irregolari addensamenti sui rilievi settentrionali; dal primo pomeriggio nuvolosità in generale aumento fino a molto nuvoloso sui rilievi.

Precipitazioni: dalla mattinata possibili rovesci sparsi o temporali (anche di forte intensità) su Alpi e Prealpi a partire dai settori occidentali in progressiva estensione verso est; dal primo pomeriggio fenomeni in occasionale estensione anche alle zone Pianura.

Temperature: minime e massime in aumento. In pianura minime intorno a 22 °C, massime intorno a 32 °C.

Zero termico: a 4100 metri.

Venti: in pianura deboli orientali, in serata rinforzi moderati da nord, in montagna moderati dai quadranti meridionali con rinforzi durante i temporali.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: