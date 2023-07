Previsioni Meteo Lombardia: raffica di forti temporali in arrivo, anche nelle pianure meridionali

MeteoWeb

“L’avvicinamento di una saccatura atlantica determina tra oggi e domani intensi flussi umidi sudoccidentali, con anche infiltrazioni di aria più fresca in quota, in particolare nella mattinata di domani: condizioni quindi di intensa instabilità convettiva: oggi più marcata sui rilievi e sull’alta pianura, domani diffusa anche alle pianure meridionali, con ripetuti eventi temporaleschi anche di forte intensità. Mercoledì transita (da ovest verso est) l’asse di tale saccatura, apportando un significativo rinforzo di venti nordoccidentali sulle zone occidentali e qualche rovescio o temporale sulle zone orientali. Giovedì temporanea rimonta anticiclonica con condizioni stabili e temperature in aumento. Tra venerdì e sabato leggero cedimento del promontorio con una maggiore instabilità, specie sui rilievi“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani nuvoloso o molto nuvoloso sino al tardo pomeriggio, quindi nuvolosità in irregolare attenuazione a partire dai settori occidentali, con addensamenti più persistenti ad est e sui rilievi.

Precipitazioni: già dalle prime ore rovesci o temporali (anche di forte intensità) in transito da ovest verso est principalmente sulle zone di pianura e sulle zone prealpine, con possibilità di grandine medio-grande. Nel pomeriggio fenomeni in attenuazione o esaurimento sulle pianure occidentali e centrali, altrove fenomeni un po’ più persistenti, specie ad est.

Temperature: minime stazionarie o in lieve calo, massime in calo. In pianura minime tra 18 e 22 °C, massime tra 28 e 31 °C.

Zero termico: in progressivo calo fino a circa 3000 metri.

Venti: in pianura prevalentemente dai settori occidentali con rinforzi in serata, in montagna moderati dai settori meridionali la mattina, moderati o forti la sera da nord. Venti localmente forti durante i temporali più intesi.

