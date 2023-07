Previsioni Meteo Lombardia: oggi temporali diffusi, stasera rinforzo del vento

MeteoWeb

“Il transito di una profonda saccatura associata all’ampia depressione presente sul Nord Europa porta anche in Lombardia temporali diffusi oggi, seguiti nella serata da un marcato rinforzo del vento da nord e progressive schiarite con instabilità solo residua domani. Temperature in calo. Giovedì temporaneamente più stabile e soleggiato ma venerdì il passaggio di aria più fresca accentuerà la probabilità di rovesci sui rilievi; tra sabato e domenica l’avvicinamento di una nuova saccatura, meno profonda, manterrà sulla regione condizioni di debole instabilità diurna con possibilità di rovesci in aumento nel corso del weekend“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani generalmente poco nuvoloso con ripetuti transiti di velature: a ovest maggiori tratti di sereno, a est più variabile con irregolari addensamenti, in particolare nelle ore pomeridiane.

Precipitazioni: nelle notte possibili residui temporali a est, nel pomeriggio possibili rovesci o locali temporali sui rilievi centrali e orientali.

Temperature: minime e massime stazionarie o in leggero calo. In pianura minime tra 17°C e 19°C, massime tra 28°C e 30°C.

Zero termico: intorno a 2800 metri.

Venti: in pianura nordoccidentali o occidentali, fino a forti al mattino a ovest, deboli a est, in attenuazione e rotazione da est ovunque in serata; in montagna moderati o forti settentrionali, in attenuazione in serata.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: