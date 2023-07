Previsioni Meteo Lombardia: vento settentrionale in progressiva attenuazione

MeteoWeb

“L’allontanamento della saccatura atlantica lascia per stasera e domani tempo prevalentemente stabile con vento settentrionale in progressiva attenuazione. Da venerdì riprende un regime di correnti occidentali in quota, a tratti disturbate dall’ampia circolazione depressionaria che persiste sul vicino Atlantico e che andrà ad approfondirsi verso l’arco alpino tra domenica e lunedì. Venerdì e sabato qualche nube con possibili piovaschi pomeridiani sui rilievi e temperature in lieve aumento. Domenica e lunedì a tratti nuvoloso con maggiore probabilità di deboli precipitazioni anche sulla pianura“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani sereno o poco nuvoloso, con qualche velatura in transito e locali cumuli pomeridiani sui rilievi.

Precipitazioni: assenti, salvo possibili piovaschi pomeridiani sui rilievi orientali.

Temperature: minime in leggero calo, massime stazionarie o in lieve aumento. In pianura minime tra 15°C e 17°C, massime tra 28°C e 31°C.

Zero termico: in rapido aumento fino a 3900 metri.

Venti: in pianura deboli prevalentemente orientali, in montagna deboli variabili la mattina, dal pomeriggio in rotazione dai settori meridionali con locali rinforzi in quota.

