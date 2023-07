Previsioni Meteo Lombardia: nuovo peggioramento da sabato

MeteoWeb

“Una temporanea rimonta anticiclonica porta oggi cielo prevalentemente poco nuvoloso, massime in lieve aumento e ventilazione debole. Venerdì un flusso occidentale in quota è a tratti disturbato da nuclei più freddi ed instabili dovuti ad un’ampia perturbazione in progressivo abbassamento verso l’arco alpino che interesserà marginalmente anche la Lombardia da sabato e per l’inizio della prossima settimana“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani sereno o velato al mattino, con nuvolosità in aumento al pomeriggio: velature più spesse in pianura, irregolarmente nuvoloso sui rilievi.

Precipitazioni: rovesci isolati su Alpi e Prealpi possibili dalla tarda mattina e fino a sera.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve aumento. In pianura minime tra 15°C e 17°C, massime tra 28°C e 30°C.

Zero termico: attorno a 3900 metri.

Venti: in pianura deboli di direzione variabile, prevalentemente occidentali; in montagna in generale da sudovest e fino a moderati nelle ore centrali della giornata.

