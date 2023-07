Previsioni Meteo Lombardia: domani maltempo dai rilievi alla pianura orientale

MeteoWeb

“Oggi flusso occidentale in quota che tenderà a disporsi da sudovest dal pomeriggio di sabato in associazione con il transito di una saccatura che apporterà masse d’aria miti e umide specie a ridosso dei rilievi; ciò favorirà un aumento dell’instabilità, con piogge che nel pomeriggio di sabato interesseranno prevalentemente Alpi e Prealpi per poi estendersi in serata e nella notte di domenica anche alla fascia pedemontana o di pianura orientale. Dalla mattinata e nel pomeriggio di domenica schiarite in pianura e condizioni che permarranno a tratti instabili sui rilievi, mentre per inizio della prossima settimana possibili deboli piogge sui rilievi al mattino, poco o al più irregolarmente nuvoloso in pianura“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani fino al pomeriggio irregolarmente nuvoloso in montagna per nubi a media e alta quota e per velature in pianura; tra tardo pomeriggio e sera aumento della nuvolosità, più marcatamente sui rilievi.

Precipitazioni: assenti fino al primo pomeriggio salvo occasionali rovesci sui rilievi, tra tardo pomeriggio e sera in attivazione anche a carattere di isolato temporale, più probabili sui settori alpini, prealpini e fascia pedemontana e di alta pianura.

Temperature: minime e massime in lieve aumento. In pianura minime tra 17 e 20°C, massime tra 29 e 32°C.

Zero termico: in risalita attorno a 4000-4200 metri.

Venti: in pianura da deboli a moderati da ovest o sudovest, in montagna prevalentemente da sud, in rotazione da nord in serata sulla parte prealpina e pedemontana.

