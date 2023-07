Previsioni Meteo Lombardia: rovesci e temporali, attenzione in pianura

MeteoWeb

“Inizio di settimana caratterizzato da variabilità, per via di un flusso in quota occidentale umido ed instabile, con piccoli disturbi del campo pressorio, che facilitano ingressi di aria più fresca di origine settentrionale, soprattutto sui rilievi alpini e prealpini. Oggi e domani, nuvolosità irregolare, con rovesci e temporali tra tarda mattina e pomeriggio su Alpi e Prealpi, in discesa verso la pianura in serata, ove poi tendono a persistere nel corso della notte e ad esaurirsi prima dell’alba. Giovedì è possibile un temporaneo peggioramento, che potrebbe interessare il Nord Italia in maniera relativamente marginale, ma la previsione è ancora abbastanza incerta. Da venerdì è probabile una rimonta altopressoria, con associato tempo più stabile ed asciutto ed un sensibile aumento delle temperature“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani nuvoloso, con schiarite più frequenti sui rilievi alpini e prealpini.

Precipitazioni: non è escluso qualche rovescio o temporale nella notte in pianura, specie centrale ed occidentale; dalla tarda mattinata innesco di rovesci e temporali sulla fascia prealpina, in discesa verso la pianura a sera, specialmente quella centro-occidentale tra tardo pomeriggio e sera e successivamente anche centro-orientale in tarda serata. Fenomeni di prevalente debole o moderata intensità.

Temperature: minime e massime in calo. In pianura valori minimi tra 17°C e 21°C, massimi tra 26°C e 31°C.

Zero termico: attorno a 3800 metri.

Venti: in pianura prevalentemente da est-sudest, con rinforzi a tratti nella notte, poi deboli, con qualche rinforzo sul pavese da sud-sudovest; in montagna moderati da sud.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: