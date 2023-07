Previsioni Meteo Lombardia: domani breve peggioramento, poi maltempo e calo delle temperature da giovedì

MeteoWeb

“Oggi prevalentemente stabile, martedì temporaneo peggioramento delle condizioni meteo specie nel pomeriggio in associazione con il transito sul centro-nord Europa di una saccatura che interesserà con deboli piogge la fascia alpina e prealpina. Mercoledì pausa asciutta e stabile, quindi dalla mattinata di giovedì e a seguire sulla giornata di venerdì deciso aumento dell’instabilità in concomitanza con l’ingresso di una ampia area depressionaria in approfondimento sull’Europa sudoccidentale, che apporterà piogge insistenti e un sensibile calo delle temperature sia minime che massime“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani nella notte e fino alla mattinata ovunque da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso, quindi schiarite a partire dai settori della bassa pianura in estensione anche alla fascia settentrionale nel pomeriggio fino a poco nuvoloso ovunque in serata.

Precipitazioni: nella notte deboli anche a carattere di rovescio o locale temporale sulla fascia pedemontana e prealpina centro occidentale, deboli tra mattino e pomeriggio sui settoti montani, quindi in attenuazione ed esaurimento in serata.

Temperature: minime e massime in lieve calo. In pianura minime tra 20 e 22°C, massime tra 28 e 31°C.

Zero termico: a circa 4100 metri, in calo nel pomeriggio e sera a 3800 metri sui rilievi alpini.

Venti: in pianura deboli variabili, in montagna moderati da sud, in rotazione da nord in serata.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: