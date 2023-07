Previsioni Meteo Lombardia: oggi e domani pioggia in gran parte della regione

MeteoWeb

“Una ampia area depressionaria, il cui centro d’azione staziona sul mare del Nord, determina flussi occidentali sull’Italia settentrionale, con incursione di aria più umida che favorirà condizioni variabili a tratti instabili in Lombardia. In particolare tra oggi e giovedì possibili piogge che interesseranno in maniera irregolare buona parte della Regione, da deboli a moderate anche a carattere di rovescio o temporale, quindi una graduale rimonta anticiclonica sul Mediterraneo favorirà per il fine settimana tempo stabile e temperature in rialzo“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani tra notte e mattino prevalentemente nuvoloso, schiarite da sparse a diffuse nel pomeriggio, in serata nuovi annuvolamenti.

Precipitazioni: deboli nella prima parte della giornata e fino al pomeriggio, prevalentemente concentrati sui settori alpini e prealpini, in serata a carattere di rovescio o temporale sui settori pianeggianti e prealpini orientali.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve aumento. In pianura minime tra 18 e 21°C, massime tra 28 e 31°C.

Zero termico: a circa 3900 metri.

Venti: in pianura prevalentemente deboli occidentali o in rinforzo da sud nel pomeriggio sulla parte sudoccidentale, in montagna da deboli a moderati da sud.

