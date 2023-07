Previsioni Meteo Lombardia: instabilità tra stasera e domattina anche in pianura

MeteoWeb

“Fino all’inizio della prossima settimana la regione è interessata dalla graduale espansione di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo, che seppur a tratti in lieve flessione, tenderà a favorire giornate via via più stabili, soleggiate e calde, con instabilità pomeridiana limitata per lo più ai rilievi, salvo tra stasera e domattina quando l’instabilità potrà interessare in parte anche i settori di pianura. Da martedì prossimo probabile avvicinamento di una struttura depressionaria atlantica: aumento dell’instabilità su gran parte della regione e temperature in lieve calo“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani nella notte irregolarmente nuvoloso, con addensamenti più compatti sui settori alpini. Dal mattino ampie schiarite. In giornata poco nuvoloso o velato, con qualche addensamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi.

Precipitazioni: fino al primo mattino e nuovamente dalle ore centrali deboli o localmente moderate sparse a ridosso dei rilievi, a carattere di rovescio e temporale. Fino al primo mattino interessamento anche ai settori di pianura, in particolare alta pianura; in giornata meno probabili, salvo occasionali.

Temperature: minime e massime in aumento. In pianura minime tra 18 e 21°C, massime tra 28 e 32°C.

Zero termico: intorno a 4200 metri.

Venti: in pianura deboli prevalentemente orientali; in montagna deboli: su Appennino dai quadranti orientali, su Alpi e Prealpi dai quadranti occidentali.

