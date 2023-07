Le Previsioni Meteo mensili dell’Aeronautica Militare: la tendenza fino al 20 agosto

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha pubblicato le previsioni meteo mensili per l’Italia. Ecco la tendenza delineata fino al 20 agosto.

24 – 30 Luglio 2023

Nell’ultima settimana di luglio, l’alta pressione di origine africana risulta in leggero arretramento, favorendo lo scorrimento di correnti umide occidentali al Nord e su buona parte del Centro. Questo si traduce in precipitazioni con quantitativi nella norma per il periodo al Settentrione, con un segnale sotto media sulle regioni centro-meridionali, più deciso al Sud e Isole Maggiori. Le temperature continuano a rimanere superiori rispetto al periodo di riferimento al Centro-Sud, specie regioni meridionali, mentre i valori saranno sotto la media del periodo al Nord Italia.

31 Luglio – 06 Agosto 2023

Stessa configurazione sinottica anche per questa settimana, con flussi occidentali a sud delle Alpi, fino a interessare anche buona parte delle regioni centrali. Possibili quindi giornate di instabilità ma con quantitativi nel complesso in linea per il periodo al Centro-Nord, mentre i valori si manterranno lievemente al di sotto della media al Sud. Temperature che risultano in linea rispetto alla media climatologica su parte del Centro peninsulare ed al Sud, al di sotto dei valori tipici invece sul resto della penisola e sulla Sardegna.

07 – 13 Agosto 2023

Nella terza settimana, lo scenario più probabile mostra l’alta pressione in intensificazione sul Mediterraneo centrale, con interessamento delle regioni centrosettentrionali ed anche di buona parte del Nord. Le precipitazioni risultano nel complesso in linea con il periodo su gran parte del Centro-Nord, mentre con buona probabilità, si manterranno ancora al di sotto della media al Sud. Riguardo le temperature attese, i valori si attestano mediamente nella norma rispetto alla climatologia, salvo qualche grado in più possibile su Calabria e sulle altre aree tirreniche del Meridione.

14 – 20 Agosto 2023

Nella quarta settimana, si consolida l’alta pressione sul Mediterraneo centroccidentale e quindi sul nostro Paese con regimi precipitativi che conseguentemente saranno al di sotto dei range tipici un po’ ovunque. Il quadro termico non indica variazioni sostanziali rispetto alle medie tipiche solo sull’area padana centro-orientale, mentre i valori torneranno a crescere sul resto d’Italia.