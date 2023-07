Previsioni Meteo, quello che sappiamo davvero sull’ondata di caldo in arrivo dal 9 luglio

MeteoWeb

Si profila la seconda ondata di caldo della stagione all’orizzonte, precisamente a partire da domenica 9 luglio. Se ne sta già parlando molto sui media generalisti, vogliosi di dare in pasto al grande pubblico un po’ di mangime utile ad alimentare la narrazione del catastrofismo climatico legato al riscaldamento globale. Eppure è ancora presto per sbilanciarsi sull’entità e soprattutto sulla durata del caldo che verrà. Di certo c’è che il caldo in piena estate è la normalità assoluta, e quest’anno fino al momento ne abbiamo avuto ben poco. Anzi. Anche Luglio è iniziato all’insegna di forte maltempo e freddo anomalo in tutto il Paese.

Le temperature sono molto fresche in queste ore, e rimarranno ben al di sotto delle medie del periodo almeno per altri tre giorni, fortemente condizionati dal maltempo (martedì 4, mercoledì 5 e giovedì 6 luglio, con forti temporali non solo al Nord ma anche in alcune zone del Sud). Quella di venerdì 7 sarà la prima giornata di sole pieno un po’ in tutto il Paese, con temperature finalmente in linea con le medie del periodo. L’arrivo dell’Anticiclone Africano sarà lento e graduale: sabato 8 ancora mite, con un lieve aumento termico ma sempre in linea con le medie del periodo o appena sopra.

L’ondata di caldo vera e propria inizierà domenica 9 luglio, inizialmente senza eccessi particolari. Da lunedì 10, però, il caldo potrebbe diventare molto intenso, soprattutto in Sardegna, Sicilia e al Sud, con temperature massime per la prima volta in stagione oltre i +40°C in molte località e con valori elevati anche di notte. In molte località del Sud sarà necessario accendere i climatizzatori per dormire, per la prima volta in stagione: è rarissimo che accada così tardi ed è la dimostrazione di quanto quest’anno il caldo sia stato lontano dalle regioni Mediterranee.

Attenzione, però, ad esagerare sul caldo che verrà: non sembra al momento un’ondata di calore eccezionale, né per intensità né tantomeno per durata. I record storici del periodo sono elevatissimi, perchè siamo nel periodo più caldo dell’anno. E se non fa caldo a metà luglio, quando dovrebbe farlo? Sarà comunque difficilissimo, se non impossibile, batterli. Inoltre l’asse dell’alta pressione sembra particolarmente sbilanciato lungo i paralleli: l’anticiclone si adagerà sul Mediterraneo determinando una persistenza del caldo per 4-5 giorni ma soltanto al Sud, mentre al Nord rinfrescherà subito. In generale, sarà un’ondata di caldo molto probabilmente intensa ma non molto duratura. Anche al Sud rinfrescherà probabilmente già intorno al 15-16 luglio. Ne parleremo a lungo nei nostri prossimi aggiornamenti meteo. Intanto di seguito forniamo i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

