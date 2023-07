Previsioni Meteo, importanti novità sull’ondata di caldo: lunedì giornata infernale, ma martedì finisce tutto

MeteoWeb

L’ondata di caldo che sta arroventando il Sud Italia continua a determinare temperature elevatissime: ieri hanno raggiunto i +40°C Pescara, Cagliari, Foggia e Lecce, mentre questa mattina abbiamo già così presto +38°C a Catania, Siracusa e Crotone, +37°C a Messina e Lecce, +36°C a Reggio Calabria e Brindisi. In Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia sarà un’altra giornata rovente, ma nei due prossimi giorni (domenica 23 e lunedì 24) avremo l’ultima recrudescenza dell’ondata di calore con temperature in ulteriore aumento.

La nuova bolla di caldo africano risalirà dal Maghreb sull’Italia estendendosi nuovamente anche al Centro. Le temperature saliranno già domenica, ma poi in modo particolare lunedì 24 luglio che sarà una giornata infernale in cui potranno essere ulteriormente battuti alcuni record storici dall’Appennino tosco/emiliano in giù (stavolta il caldo non sfonderà anche al Nord). Tuttavia questa ultima avvezione di caldo sarà molto breve, e precederà di poche ore la fine di quest’incubo africano. Già martedì 25 luglio, in netto anticipo rispetto alle precedenti previsioni, l’ondata di caldo si concluderà definitivamente. Martedì mattina sarà ancora caldo all’estremo Sud, ma nel corso della giornata irromperanno fresche correnti di maestrale che entro sera libereranno dalla cappa del caldo africano quasi tutto il territorio nazionale. Soltanto Salento, Calabria Jonica e Sicilia orientale martedì sera saranno ancora al caldo, e dovranno aspettare la notte tra martedì e mercoledì 26 per vedere la fine dell’inferno. In ogni caso, il risveglio di mercoledì sarà gradevole e piacevole ovunque, anche all’estremo Sud, e anzi non mancheranno forti temporali nel basso Tirreno, soprattutto in Calabria.

A proposito del maltempo, attenzione ai nuovi fenomeni meteo estremi che si prospettano per la prossima settimana sul Nord Italia. Già lunedì 24 la Svizzera sarà flagellata da temporali violentissimi che si estenderanno a Piemonte e Lombardia, per poi estendersi ulteriormente tra martedì 25 e mercoledì 26 sul resto del Nord. Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

