Previsioni Meteo, l’ondata di caldo avanza con un’enorme nube di sabbia del Sahara. Ma c’è ancora maltempo all’orizzonte

L’ondata di caldo africano avanza sul Mediterraneo in queste ore ed è ben visibile dalle immagini satellitari, in modo spettacolare, per l’enorme quantità di sabbia del Sahara in risalita dal Maghreb verso il Mediterraneo. La nuvola di polvere desertica ha già inglobato le Baleari, la Sardegna e la Corsica, come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo, seguendo proprio il fronte caldo più intenso.

Nei prossimi giorni l’ondata di caldo si spingerà verso Nord, inglobando non solo l’Italia ma anche Francia meridionale, Svizzera, Austria, Germania meridionale, Repubblica Ceca, Slovenia e Ungheria entro martedì 11 e mercoledì 12. Poi l’asse dell’Anticiclone Sub-Tropicale si sposterà verso Sud e così l’aria calda si sposterà al Sud Italia, dove i giorni più roventi saranno proprio giovedì 13 e venerdì 14 luglio. In ogni caso la Sardegna sarà la Regione più colpita dall’ondata di caldo, unica Regione d’Italia in cui quest’ondata di calore sarà molto intensa e durerà a lungo.

Per il resto, all’orizzonte c’è ancora forte maltempo. Un intenso fronte temporalesco colpirà le Alpi nella giornata di mercoledì 12, segnando un brusco crollo delle temperature soprattutto in Svizzera. In serata i fenomeni si estenderanno all’estremo Nord Italia, dove si intensificheranno giovedì 13, estendendosi anche alla vicina Austria. Venerdì 14 sarà il giorno in cui il fronte freddo sfonderà sulla pianura Padana, riportando fresco, nubifragi e grandinate in tutto il settentrione, e segnando la fine di quest’ondata di caldo che si sarà conclusa ancora una volta – come nei giorni del Solstizio – come una breve parentesi di calore in un’estate anomala, fresca e funestata dal maltempo.

