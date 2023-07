Previsioni Meteo, arriva l’ondata di caldo: Sardegna la più colpita, tanta sabbia del Sahara

MeteoWeb

Per la prima volta in stagione, dopo l’ondata di caldo del Solstizio d’Estate che però era stata molto più modesta, il caldo africano risale sul Mediterraneo. In enorme ritardo rispetto alla consueta tabella di marcia stagionale. Oggi, 7 luglio, le temperature hanno raggiunto valori elevati ma non eccessivi. Soltanto in Sardegna e Sicilia la colonnina di mercurio ha superato il muro dei +35°C: i valori più alti della giornata sono di +37°C ad Alghero e Oristano, +36°C a Trapani e Caltanissetta, +35°C a Catania, Cagliari, Siracusa, Cosenza, Viterbo, Guidonia e Cassino, +34°C a Roma, Pisa, Latina, Tivoli, Avellino e Iglesias, +33°C a Firenze, Reggio Calabria, Sassari, Frosinone, Caserta e Benevento.

Dalle immagini satellitari si nota chiaramente l’estesa formazione di nubi alte e stratificate determinata dal fronte caldo che risale il Mediterraneo occidentale, dalla Spagna alla Sardegna:

E’ difficile indicare un momento esatto in cui l’ondata di caldo inizierà: da oggi e per tutto il weekend sarà un costante, lento e graduale, aumento delle temperature che segnerà l’ingresso in un periodo caldo dopo una lunga anomalia di freddo anomalo durata oltre tre mesi in tutto il Mediterraneo.

L’ondata di caldo entrerà nel vivo all’inizio della prossima settimana, da Lunedì 10 Luglio in poi. Inizialmente colpirà maggiormente il Centro/Nord, per poi concentrarsi da metà settimana in poi verso il Centro/Sud. La Regione più esposta e colpita dal caldo sarà la Sardegna, destinata a vivere una settimana rovente con temperature massime sempre oltre i +40°C con picchi diffusi di +45°C e valori isolati di +46/+47°C nelle zone interne.

