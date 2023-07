Previsioni Meteo Piemonte: domani sera possibili temporali sull’arco alpino

MeteoWeb

“La situazione meteorologica è caratterizzata da una vasta area anticiclonica di matrice africana sul bacino del Mediterraneo e nelle giornate di Domenica e Lunedì i massimi barici saranno localizzati tra le coste algerine e tunisine e il basso Tirreno. Anche il Piemonte sarà interessato da tale struttura di alta pressione con cielo in prevalenza soleggiato e temperature in graduale aumento. Solo Sabato sera si addosserà all’arco alpino un fronte freddo associato a una depressione avente il minimo sulle isole britanniche e potrà determinare temporali sull’arco alpino nordoccidentale“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani cielo inizialmente soleggiato; in tarda mattinata sviluppo di cumuli sui settori alpini in estensione alle zone pedemontane dal pomeriggio. Dopo mezzogiorno rovesci e temporali deboli o moderati sui rilievi alpini, con locali forti picchi sui settori nordoccidentali in possibile estensione alle pianure adiacenti. Zero termico in calo dalla mattinata sui 4400 metri a Nord e 4700 metri a Sud. Temperature minime in diminuzione, massime in aumento. Venti moderati da sudovest sulle Alpi in intensificazione nella seconda parte della giornata; sull’Appennino venti deboli da nord nelle ore prima dell’alba in successiva rotazione da sud con aumento dell’intensità; venti calmi o deboli in regime di brezza in pianura. Raffiche sostenute in corrispondenza dei temporali.

