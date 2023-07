Previsioni Meteo Piemonte: giovedì calo delle temperature, torna l’instabilità

MeteoWeb

“Il Piemonte continua a essere interessato da un’area di alta pressione di matrice africana che determina, per oggi e i prossimi giorni, condizioni di cielo prevalentemente soleggiato, con rovesci o locali temporali sui rilievi alpini nordoccidentali e settentrionali in possibile transito sulle pianure. Intensi flussi occidentali in quota contribuiscono al rialzo termico nei medio-bassi strati per effetto favonico, con temperature superiori alla norma del periodo, che potranno raggiungere i 37-38°C sul basso Piemonte nella giornata di domani. Giovedì il progressivo cedimento dell’anticiclone africano consentirà un calo delle temperature e infiltrazioni di aria atlantica più fresca in quota determineranno un aumento dell’instabilità sulla regione“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani cielo poco o parzialmente nuvoloso per addensamenti più consistenti su Alpi settentrionali e pianure occidentali al mattino. Attesi rovesci, deboli o moderati, sui rilievi alpini nelle ore centrali con possibile interessamento delle pianure. Zero termico in calo fino a 4100-4200 m a nord e 4600 m a sud. Temperature minime stazionarie, massime in aumento. Venti forti o localmente molto forti da ovest sulle Alpi, deboli o localmente moderati da sud sull’Appennino e deboli variabili altrove; rinforzi nelle vallate alpine con possibile interessamento delle pianure adiacenti per condizioni di foehn e rinforzi da sud tra Astigiano e Alessandrino.

