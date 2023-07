Previsioni Meteo Piemonte: rovesci e temporali pomeridiani oggi e domani

MeteoWeb

“Il nord Italia si trova nel mezzo tra un’area di alta pressione di matrice africana, che domina sul Mediterraneo determinando temperature elevate, e una vasta saccatura sull’Europa centro-settentrionale che porta deboli infiltrazioni di aria fresca a ridosso delle Alpi. Questo contrasto termico potrà determinare la formazione di rovesci e locali temporali pomeridiani per oggi e domani, perlopiù sulle Alpi. Da domani sera i flussi in quota ruoteranno da sudovest portando un generale aumento della nuvolosità, un calo delle temperature e instabilità più diffusa sulla regione per la giornata di venerdì“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani cielo sereno o poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani in formazione sui rilievi. Aumento della nuvolosità dal tardo pomeriggio sul settore settentrionale. Nel pomeriggio possibili deboli rovesci sparsi sui settori alpini. In serata sono attesi rovesci e temporali sui settori settentrionali e sulle relative pianure, di intensità debole o moderata, in particolare sulle zone al confine con la Lombardia. Zero termico in ulteriore calo fino a 3900 m a nord 4300 m a sud. Temperature in diminuzione. Venti deboli o moderati occidentali sulle Alpi, con rinforzi sui settori meridionali; deboli da sud-sudovest sull’Appennino; deboli da est-nordest in pianura con rinforzi in serata.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: