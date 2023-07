Previsioni Meteo Piemonte: peggioramento da lunedì, fenomeni più intensi a Nord del Po

MeteoWeb

“L’espansione di un promontorio di alta pressione di matrice africana porta condizioni di tempo relativamente stabile per oggi, fatti salvi temporali deboli o moderati a ridosso dei rilievi meridionali e rovesci deboli sull’arco alpino; entrambi i fenomeni sono attesi in possibile transito sulle pianure. Domani l’ulteriore aumento della pressione renderà possibili solo deboli rovesci sparsi a ridosso dell’arco alpino. Da lunedì l’addossarsi alle Alpi di una saccatura in transito da ovest sull’Europa centrale e l’ingresso di aria più fredda in quota porteranno ad un netto aumento dell’instabilità con temporali e rovesci deboli o moderati diffusi, più intensi a nord del Po. Dopo una temporanea attenuazione dei fenomeni tra la sera di lunedì e le prime ore di martedì, è atteso un nuovo rapido impulso perturbato seguito da un aumento della ventilazione e innesco di venti di caduta nelle valli occidentali e settentrionali“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani al mattino cielo irregolarmente nuvoloso in pianura e soleggiato in montagna; dalle ore centrali ampie schiarite sulle aree pianeggianti e formazione di locali cumuli a ridosso dei rilievi. Nuova parziale intensificazione della copertura fino a cielo nuvoloso in serata tra Verbano e Biellese. Precipitazioni sostanzialmente assenti salvo possibili locali deboli rovesci pomeridiani a ridosso delle Alpi e, dalla serata, tra Verbano e Biellese. Zero termico in ulteriore aumento sui 4200 m a nord e sui 4500 m a sud. Temperature minime in diminuzione, massime in aumento. Venti moderati occidentali sulle Alpi in rotazione da sudovest e intensificazione in serata; sull’Appennino meridionali al mattino, sudoccidentali con rinforzi moderati al pomeriggio; generalmente deboli variabili altrove salvo rinforzi moderati da sud tra Astigiano e Alessandrino.

