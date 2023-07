Previsioni Meteo Piemonte: sabato rovesci e temporali “localmente intensi a Nord del Po”

MeteoWeb

“La nostra regione si trova ai margini di un campo di alta pressione di matrice subtropicale che assicura condizioni in gran parte stabili e soleggiate con lievi ondulazioni del campo di pressione in quota. Queste ultime potranno determinare locali rovesci sparsi nel pomeriggio di domani a ridosso delle vallate alpine. Infiltrazioni di aria più fresca in quota nella giornata di sabato determineranno maggior instabilità con rovesci e temporali sparsi, localmente intensi a Nord del Po. Nella serata fino al mattino successivo saranno possibili temporali più intensi sul settore nordorientale al confine con la Lombardia. Domenica in giornata generale miglioramento“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani cielo irregolarmente nuvoloso con addensamenti più compatti sui rilievi alpini già al mattino, in estensione alle pianure nel pomeriggio. Deboli rovesci nella notte e al primo mattino sul settore alpino sudoccidentale. Dalle ore centrali possibili rovesci, deboli al più moderati, su tutta la fascia alpina e prealpina, in esaurimento in serata. Zero termico sostanzialmente stazionario intorno ai 4000-4100 metri. Temperature in aumento. Venti da ovest sulle Alpi, deboli al mattino, in intensificazione dal pomeriggio; deboli da sud su Astigiano e Alessandrino con locali rinforzi nella seconda parte della giornata. Deboli variabili altrove.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: