Previsioni Meteo Piemonte: rovesci e temporali sparsi nei prossimi giorni

“Il nord Italia si trova ai margini del campo di alta pressione presente sul Mediterraneo, sul cui bordo più settentrionale scorrono masse d’aria umida e relativamente più fresca in quota, associate ad una vasta area depressionaria centrata sul Nord Europa, che fino alla giornata di giovedì caratterizzeranno il tempo sulla nostra regione con momenti soleggiati alternati allo sviluppo di nuvolosità cumuliforme in grado di innescare rovesci e temporali sparsi. Le temperature massime si manterranno su valori in linea con la media del periodo“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani cielo parzialmente o irregolarmente nuvoloso con temporanee schiarite nel corso della mattinata. Possibili rovesci sparsi nottetempo e fino al primo mattino su zone di pianura e collina tra Torinese, Cuneese, Astigiano e pianure orientali; dal pomeriggio rovesci e temporali sparsi, deboli o moderati. Zero termico in ulteriore calo sui 3600-3700 metri a Nord e 3800-3900 metri a Sud. Temperature minime in diminuzione, massime stazionarie. Venti moderati occidentali sulle Alpi, deboli o localmente moderati di direzione variabile sull’Appennino, deboli prevalentemente orientali altrove.

