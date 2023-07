Previsioni Meteo Piemonte: instabilità in aumento da mercoledì sera

MeteoWeb

“Una vasta area di alta pressione sul bacino del Mediterraneo convoglia correnti occidentali in quota sul Piemonte, garantendo per il pomeriggio odierno condizioni prevalentemente stabili e soleggiate, con isolati deboli rovesci sui rilievi. Domani il veloce transito di una saccatura nordatlantica sull’arco alpino associato a un debole ingresso di aria più fresca in quota, determinerà un moderato aumento dell’instabilità, sebbene già dal primo pomeriggio una ventilazione nordoccidentale in quota riporterà condizioni soleggiate, con rinforzi di foehn nelle vallate alpine. Dalla serata di mercoledì il progressivo approfondimento di una saccatura nordatlantica fino al Mediterraneo occidentale convoglierà flussi più umidi e instabili sul Piemonte, determinando un nuovo aumento dell’instabilità“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani cielo inizialmente irregolarmente nuvoloso, con attenuazione della copertura nel corso della mattinata, più persistente sul settore orientale; soleggiato nel pomeriggio con formazione di locali cumuli sui rilievi alpini. Attesi rovesci o temporali sparsi, deboli o moderati, su zone montane e pedemontane alpine, più probabili sul settore settentrionale nella prima parte della giornata. Zero termico stazionario a Nord sui 4000-4200 metri e in aumento a Sud sui 4600-4700 metri. Temperature minime in aumento, massime in diminuzione. Venti moderati o forti da ovest sulle Alpi, in rotazione da nordovest nel pomeriggio con rinforzi per condizioni di foehn nelle vallate alpine fino agli sbocchi vallivi; deboli o localmente moderati da sud su Appennino, Astigiano e Alessandrino e prevalentemente settentrionali altrove.

