Previsioni Meteo Piemonte: temporali anche in pianura oggi e giovedì

“Il Nord Italia si trova ai margini di un campo di alta pressione presente sul Mediterraneo, sul cui bordo settentrionale scorrono correnti umide occidentali, convogliate da una vasta area depressionaria posizionata sulle Isole Britanniche. Infiltrazioni di aria fresca e disturbi in quota determineranno per i prossimi giorni condizioni di moderata instabilità sul Piemonte, con nuvolosità irregolare, rovesci e temporali sparsi che interesseranno anche le pianure nel pomeriggio odierno e nella giornata di giovedì“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

