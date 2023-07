Previsioni Meteo Piemonte, il caldo africano prende il sopravvento: verso +37-38°C

MeteoWeb

I temporali hanno le ore contate, sarà il caldo a prendere la scena meteorologica in Piemonte. L’espansione dell’alta pressione africana – conferma Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) – prevede per sabato valori massimi mediamente sui +32-33°C in pianura, con picchi di +37-38°C nelle giornate di domenica 9 e lunedì 10 luglio. L’indice di ‘disagio bioclimatico estivo’ salirà rapidamente dal valore sotto quota 6 di venerdì al 9.3 previsto domenica con un livello di rischio “per le condizioni meteorologiche sfavorevoli e/o gli eventi sanitari in eccesso” catalogato come ‘allarme’ (la scala va da ‘nessun allarme’ ad attenzione, allarme, emergenza) per la città di Torino ma anche in altre aree del Piemonte. Lo zero termico arriverà fino a 4.700-4.800 metri di quota.

