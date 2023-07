Previsioni Meteo Sardegna: ancora temperature elevate, massime sopra i 44°

MeteoWeb

Sardegna ancora stretta nella morsa del caldo: dalla serata di oggi e fino a lunedì 24 luglio si prevedono temperature massime molto elevate, localmente superiori a 44°C, con minime superiori ai 30°C. La situazione sarà costantemente monitorata dalla Protezione Civile. La Regione Sardegna, come al solito, raccomanda di non uscire nelle ore più calde e di proteggersi dal calore del sole. Particolare attenzione va riservata ai soggetti più a rischio, come anziani, bambini e persone malate o non autosufficienti.