Previsioni Meteo Sardegna: nube sahariana sull’Isola, temperature oltre i +40°C

La Sardegna stretta nella morsa del caldo, ma anche di una nube sahariana densa di polveri: le temperature massime hanno raggiunto e, in alcune zone, superato, i +40°C. Oggi in località del Nord come Ozieri (Sassari) e Olbia, la colonnina di mercurio potrebbe toccare i +36/+37°C e nel Medio Campidano +38°C, come nel caso di Sanluri e Villacidro, secondo le previsioni di Arpas Sardegna. Domani a Ozieri si potrebbero registrare +39°C, mentre a Cagliari si passerà dai +31°C di oggi a +33°C. Mercoledì 12 luglio le temperature saranno in aumento ovunque, con picchi di +41°C a Iglesias, Ozieri e Oristano. A Sassari e Olbia sono attesi previsti +39°C, a Carbonia +40°C, a Cagliari +34°C. Arpas prevede alte temperature anche giovedì e un calo termico solo da venerdì.

