Previsioni Meteo Toscana: caldo afoso, domani punte di +37°C

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi sereno o poco nuvoloso.

Venti: di Scirocco moderati sulla costa, deboli sulle zone interne.

Mari: tra poco mossi e localmente mossi.

Temperature: stazionarie o in lieve locale calo, comunque su valori ben superiori alle medie. In aumento i tassi di umidità con condizioni di afa serale in particolare nelle zone costiere.

Domani parzialmente nuvoloso.

Venti: meridionali, tendenti ad occidentali dal pomeriggio, moderati sulla costa, deboli sulle zone interne.

Mari: mossi.

Temperature: stazionarie o in lieve calo, punte di 36-37 gradi. Afoso.

Venerdì 14 sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli di Scirocco.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie e ancora ben superiori alle medie.

Sabato 15 sereno.

Venti: deboli meridionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie o in ulteriore aumento.