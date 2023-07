Previsioni Meteo Toscana: tra oggi e domani il “clou” dell’ondata di caldo

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi sereno o poco nuvoloso con modesti addensamenti di tipo basso nella prima parte del mattino sul Vardarno Inferiore.

Venti: deboli di brezza.

Mari: calmi o poco mossi.

Temperature: in ulteriore lieve aumento le massime, in particolare al sud. Punte fino a 40 gradi e localmente oltre in Maremma, su senese e aretino.

Domani sereno o poco nuvoloso per transito di velature.

Venti: deboli di brezza.

Mari: poco mossi o quasi calmi.

Temperature: quasi stazionarie molto oltre la media con punte fino a 40 gradi o localmente superiori.

Giovedì 20 sereno o poco nuvoloso. Addensamenti pomeridiani in Appennino.

Venti: deboli occidentali

Mari: poco mossi con moto ondoso in aumento.

Temperature: in lieve calo le massime, ma ancora molto superiori alle medie.

Venerdì 21 sereno o poco nuvoloso con debole sviluppo di nubi termoconvettive pomeridiane su rilievi e zone interne.

Venti: deboli di brezza.

Mari: tra poco mossi e mossi

Temperature: minime in lieve calo e massime quasi stazionarie ma superiori alle medie stagionali.