Previsioni Meteo Toscana: temperature in calo

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi sereno o poco nuvoloso in mattinata con locali addensamenti sul basso grossetano e provincia di Massa. Aumento di nubi cumuliformi sulle zone interne durante il pomeriggio con possibilità di isolati e brevi rovesci temporaleschi, più probabili su aretino, senese ed entroterra grossetano.

Venti: deboli o localmente moderati occidentali.

Mari: poco mossi o localmente mossi a nord dell’Elba.

Temperature: quasi stazionarie o in ulteriore lieve calo nell’interno le massime con punte fino a 34-36 gradi.

Domani poco nuvoloso con addensamenti a tratti consistenti sulle zone settentrionali, associati a locali rovesci temporaleschi nelle ore centrali della giornata.

Venti: deboli o moderati occidentali, con rinforzi di Libeccio a nord di Capraia.

Mari: generalmente mossi.

Temperature: in calo nei valori massimi.

Domenica 23 in prevalenza poco nuvoloso.

Venti: deboli da sud, sud-ovest.

Mari: poco mossi o localmente mossi a nord dell’Elba.

Temperature: pressoché stazionarie.

Lunedì 24 in prevalenza sereno o poco nuvoloso con aumento delle nubi in serata a partire dalla costa.

Venti: deboli variabili tendenti a disporsi da ovest al pomeriggio.

Mari: in prevalenza poco mossi.

Temperature: stazionarie le minime, massime in aumento fino a 36-37°C.