Previsioni Meteo Toscana: oggi possibili rovesci pomeridiani in Appennino

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi poco nuvoloso con nubi basse in mattinata sulle zone di nord ovest e modesto sviluppo di nubi termoconvettive pomeridiane in Appennino. Non si esclude la possibilità di qualche breve ed isolato rovescio.

Venti: deboli o moderati occidentali, con locali rinforzi sui crinali appenninici e sull’Arcipelago settentrionale.

Mari: generalmente mossi, localmente poco mossi a sud di Piombino.

Temperature: quasi stazionarie o in lieve calo. Punte di 33-35 gradi, 1-3 gradi sopra la norma.

Domani sereno o poco nuvoloso salvo velature in transito e modesti addensamenti pomeridiani su Apuane e Amiata.

Venti: deboli da sud, sud-ovest, fino a moderati sui crinali dell’Appennino fiorntino.

Mari: poco mossi o localmente mossi a nord dell’Elba ma in attenuazione dal tardo pomeriggio.

Temperature: in calo nei valori minimi e massime in lieve aumento (punte fino a 34-36 gradi).

Lunedì 24 in prevalenza sereno o poco nuvoloso con temporanei addensamenti bassi in prossimità della costa.

Venti: deboli variabili tendenti a disporsi da ovest al pomeriggio.

Mari: in prevalenza poco mossi.

Temperature: in aumento con punte di 37-39 gradi.

Martedì 25 poco o parzialmente nuvoloso

Venti: deboli meridionali, fino a moderati sulla costa centro meridionale.

Mari: poco mossi o al più mossi al largo e a sud dell’Elba.

Temperature: in ulteriore lieve aumento con sensazione di afa per l’aumento dei tassi di umidità.