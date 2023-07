Previsioni Meteo Toscana: oggi possibili temporali pomeridiani nelle zone interne

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi sereno o poco nuvoloso salvo temporanei addensamenti pomeridiani in Appennino e sulle zone interne centrali e meridionali, associati a occasionali e brevi rovesci temporaleschi, a carattere molto localizzato.

Venti: deboli a regime di brezza.

Mari: poco mossi.

Temperature: in aumento nell’interno, stazionarie sulla costa; superiori alle medie.

Domani sereno con nebbie e nubi basse mattutine su zone costiere e Valdarno inferiore in rapido dissolvimento; nel pomeriggio modesti e temporanei addensamenti sui rilievi centro merdionali.

Venti: deboli meridionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento, punte di 35-36 gradi.

Domenica 16 sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli meridionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: in ulteriore aumento le massime con punte di 38 gradi sulle zone interne.

Lunedì 17 in prevalenza poco nuvoloso.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie, possibili valori fino a 40 gradi nelle zone interne.