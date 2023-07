Previsioni Meteo Trentino: caldo afoso in arrivo

MeteoWeb

“Oggi, venerdì, soleggiato con limitata attività cumuliforme sui rilievi nelle ore più calde. Sabato nuvolosità variabile con possibili precipitazioni al primo mattino specie sui settori meridionali e poi, al pomeriggio sera, sviluppo di locali rovesci o temporali soprattutto in montagna. Domenica soleggiato con annuvolamenti e possibili locali rovesci o temporali al pomeriggio sera. Lunedì molto soleggiato e caldo. Martedì caldo afoso e, al pomeriggio sera, aumento della probabilità di temporali anche intensi. Mercoledì nuvolosità variabile con probabili rovesci e temporali anche intensi“: è quanto riporta il consueto bollettino di MeteoTrentino.

Domani nuvolosità variabile con possibili precipitazioni al primo mattino specie sui settori meridionali e poi, al pomeriggio sera, sviluppo di locali rovesci o temporali soprattutto in montagna. Temperature minime in aumento, massime stazionarie. Venti deboli o moderati occidentali in quota, a prevalente regime di brezza in valle.

