Previsioni Meteo Trentino: attesa ondata di calore, massime sopra i +35°C

Ondata di calore in arrivo in Trentino: MeteoTrentino conferma che da oggi a martedì ci sarà un picco delle temperature che “interesserà l’Italia settentrionale. In Trentino, nei fondovalle più bassi, le temperature saranno elevate con minime localmente superiori a 20 gradi con il fenomeno delle notti tropicali e massime vicine o superiori a 35 gradi“. Il servizio meteo sottolinea che “non saranno però battuti i record storici. A Trento Laste la temperatura massima registrata dal 1921, 40,4 gradi, è stata misurata nel lontano 6 luglio 1952. Dal pomeriggio sera di martedì e soprattutto da mercoledì le temperature massime saranno in calo e, al contempo, aumenterà la probabilità di sviluppo di temporali anche intensi“.

