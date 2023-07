Previsioni Meteo, ultime ore di maltempo prima dell’ondata di caldo: la Sardegna sarà la più colpita dall’onda africana

MeteoWeb

Ultime ore di maltempo oggi sull’Italia, con forti temporali al Nord dove le temperature sono particolarmente rigide, di gran lunga inferiori rispetto alle medie del periodo. Da domani, venerdì 7 luglio, avanzerà l’Anticiclone Africano che determinerà un lento e costante aumento delle temperature in tutto il Paese. La Sardegna sarà in assoluto la Regione più esposta alla nuova ondata di caldo subtropicale che inizierà nel weekend, e solo in Sardegna sarà rilevante dal punto di vista climatico, con temperature superiori ai +45°C nelle zone interne dell’isola per 4-5 giorni consecutivi.

Tra le isole Baleari e la Spagna sud/orientale avremo picchi di +48/+49°C, ai limiti dei record di caldo europeo, mentre per il resto d’Italia avremo 5-6 giorni di normale caldo estivo con temperature diffusamente oltre i +35°C ma senza picchi particolarmente esagerati, rispetto al contesto del periodo più caldo dell’estate.

