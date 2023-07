Previsioni Meteo Veneto: peggioramento da domani, “possibili fenomeni intensi”

MeteoWeb

“Dal pomeriggio/sera di martedì 11 alla sera di giovedì 13 varie fasi di instabilità con rovesci e temporali sparsi, intervallate da pause anche prolungate. Saranno possibili fenomeni localmente intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento, grandinate) specie su zone montane e pedemontane; in pianura locali fenomeni intensi non esclusi già nella notte tra martedì e mercoledì ma più probabili tra mercoledì sera e giovedì, in corrispondenza alla fase più significativa della perturbazione“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “All’inizio un promontorio anticiclonico d’aria calda si protende da sud-ovest e sulla nostra regione assicura ampi spazi di sereno, con temperature ben sopra la norma; si affermano poi in quota correnti di origine atlantica, che a partire dalle zone montane portano fasi di maggior nuvolosità con più probabili passaggi temporaleschi, oltre ad un relativo calo termico; infine, una rimonta anticiclonica da sud porta rasserenamenti ed un nuovo discreto rialzo termico“.

Oggi cielo in prevalenza da sereno a poco nuvoloso, salvo qualche addensamento su zone montane e alta pianura, associato alla possibilità di qualche locale pioggia anche a carattere temporalesco; possibile qualche locale fenomeno intenso sulle zone montane, specie sulle Dolomiti; clima molto caldo, con temperature stazionarie o un po’ in aumento rispetto a lunedì.

Domani prevalenza degli spazi di sereno, ma a fronte di una nuvolosità irregolare più presente sulle zone montane, che nelle ore pomeridiane sarà via via più significativa.

Precipitazioni: In pianura, generalmente assenti salvo occasionali piovaschi o isolati rovesci temporaleschi sull’alta pianura; sulle zone montane piogge da locali a sparse anche a crescente carattere di rovescio temporalesco, un po’ più probabili a nord-est ma possibili anche altrove; possibile qualche locale fenomeno intenso sulle zone montane e pedemontane, non escluso anche in pianura soprattutto dal tardo pomeriggio.

Temperature: Clima molto caldo e contenute variazioni di carattere locale rispetto a martedì, tra cui prevarranno gli aumenti soprattutto riguardo ai valori minimi, mentre quelli massimi in montagna potranno localmente diminuire.

Venti: In quota sud-occidentali, da moderati a tesi, localmente anche forti; altrove perlopiù deboli con direzione variabile, ma con fasi di locale moderato rinforzo dai quadranti orientali in pianura, oltre a possibili raffiche in occasione di eventuali fenomeni temporaleschi.

Mare: Quasi calmo, al più poco mosso di sera a sud.

Giovedì 13 tempo nel complesso variabile, ma con spazi di sereno prevalenti sulle zone pianeggianti e addensamenti nuvolosi con fasi di instabilità più frequenti su quelle montane.

Precipitazioni: Rovesci e temporali da locali a temporaneamente sparsi, dapprima più che altro sulle zone montane e poi anche su alcuni settori della pianura.

Temperature: Clima ancora caldo ma con valori in moderata diminuzione, soprattutto riguardo alle minime sulle zone centro-settentrionali e alle massime sull’entroterra.

Venti: In quota sud-occidentali, dapprima tesi o localmente e temporaneamente anche forti, poi tendenti a divenire moderati; altrove a tratti deboli e a tratti moderati oltre ad alcune raffiche in occasione di temporali, con prevalenza dapprima dai quadranti occidentali e poi da quelli orientali.

Mare: Da quasi calmo a poco mosso.

Venerdì 14 residua variabilità con addensamenti nuvolosi alternati a spazi di sereno più ampi e persistenti in pianura, ove sarà meno probabile qualche precipitazione anche a carattere di rovescio o temporale, che invece in montagna potrà ripresentarsi soprattutto nelle ore pomeridiane; le temperature minime sulla costa saranno pressochè stazionarie e altrove diminuiranno un po’, specie in quota; temperature massime un po’ in calo a sud-est, stazionarie o in lieve aumento altrove.

Sabato 15 cielo in prevalenza poco nuvoloso, con spazi di sereno anche ampi specie all’inizio della giornata; possibilità di locali piogge in montagna nel pomeriggio, in genere modeste salvo occasionali rovesci o temporali; per le temperature prevarrà un contenuto aumento, specie riguardo alle massime.

