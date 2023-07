Previsioni Meteo Veneto: oggi instabilità residua, poi tornano sole e caldo

MeteoWeb

“La saccatura atlantica, responsabile dei forti temporali, che nella notte hanno colpito le zone centro-settentrionali del Veneto, e di un sensibile calo delle temperature, completerà il suo passaggio portando residua variabilità/instabilità fino al pomeriggio di giovedì. In seguito la pressione aumenterà e da venerdì si riaffermerà l’influenza del promontorio anticiclonico in espansione sul Mediterraneo: il tempo tornerà ad essere stabile e caldo“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi nuvolosità variabile con probabile residua instabilità fino a parte del pomeriggio. Saranno ancora possibili delle precipitazioni con rovesci e locali temporali, dei quali non è esclusa la forte intensità. Rasserenamenti verso sera. Temperature in diminuzione rispetto a mercoledì, con valori prossimi alla media del periodo. Venti in quota moderati/tesi sud-occidentali; in pianura dapprima variabili, dal tardo pomeriggio/sera deboli/moderati nord-orientali, possibili raffiche in occasione dei temporali.

Domani sereno o poco nuvoloso, salvo residue nubi fino al primo mattino e modesti cumuli pomeridiani in prossimità dei rilievi.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Prevalentemente in lieve calo le minime, in rialzo le massime.

Venti: In quota deboli dai quadranti occidentali; nelle valli variabili. In pianura fino a metà giornata moderati da nord-est, in seguito variabili.

Mare: Poco mosso, a tratti mosso tra la notte ed il primo mattino.

Sabato 15 tempo stabile e soleggiato, salvo locali cumuli pomeridiani sulle zone montane.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime stazionarie o in locale variazione, massime in aumento; valori moderatamente superiori alla media.

Venti: In quota moderati da sud-ovest; altrove variabili, a regime di brezza lungo la costa, sulla fascia pedemontana e nelle valli.

Mare: Quasi calmo, o poco mosso a inizio giornata.

Domenica 16 tempo stabile e ben soleggiato, salvo possibili cumuli pomeridiani in montagna. Temperature in aumento con valori ben superiori alla media.

Lunedì 17 calda giornata estiva con cielo sereno, salvo formazione di cumuli pomeridiani in montagna. Temperature in aumento.

