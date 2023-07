Previsioni Meteo Veneto: rialzo delle temperature nei prossimi giorni

MeteoWeb

“Nel quadro dell’antagonismo tra la vasta circolazione ciclonica con aria fresca presente a nord-ovest e l’alta pressione con aria decisamente calda che dal Maghreb si estende verso nord-est, torna ad affermarsi quest’ultima in particolare sulla parte centro-meridionale del continente; sul Veneto ne consegue un progressivo e significativo rialzo delle temperature, con prevalenza di tempo stabile e cielo sereno“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo transito di qualche nube alta specie all’inizio, nonchè un po’ di attività cumuliforme sulle zone montane.

Sabato 15 prevarrà un cielo sereno, a fronte di qualche temporaneo modesto addensamento più che altro dal pomeriggio in montagna.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Le minime subiranno contenute variazioni di carattere locale, le massime aumenteranno soprattutto sull’entroterra.

Venti: In quota generalmente moderati da sud-ovest, ma almeno localmente anche tesi di sera; altrove in prevalenza deboli con direzione variabile, a parte temporanei moderati rinforzi dai quadranti sud-orientali più che altro su bassa pianura e costa nel pomeriggio.

Mare: Quasi calmo.

Domenica 16 prevalenza di un cielo sereno, a fronte di alcuni temporanei addensamenti nuvolosi più che altro dal pomeriggio in montagna.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In generale, aumenteranno.

Venti: In quota sud-occidentali, tesi sulle Prealpi e moderati sulle Dolomiti; nelle valli, deboli con direzione variabile; in pianura prevalentemente deboli, a tratti con direzione variabile e più spesso dai quadranti orientali con locali moderati rinforzi.

Mare: Quasi calmo.

Lunedì 17 in genere, cielo sereno od al più poco nuvoloso con temperature in aumento.

Martedì 18 in pianura cielo sereno od al più occasionalmente poco nuvoloso, in montagna un po’ di variabilità con ampi spazi di sereno e alcuni addensamenti nuvolosi specie nelle ore più calde sulle Dolomiti, ove è più probabile qualche locale rovescio o temporale; per le temperature prevarrà un lieve aumento, salvo locali contenute controtendenze.

