Previsioni Meteo Veneto: nuovo peggioramento dal pomeriggio, “possibili rovesci, grandinate e vento forte”

“Dal pomeriggio di mercoledì e fino alle prime ore di giovedì, fase di instabilità con probabili rovesci e temporali sparsi dapprima sulle zone montane/pedemontane poi, dalla serata, anche su parte della pianura, specie centro-orientale. Saranno possibili temporali localmente intensi (forti rovesci, grandinate, forti raffiche di vento)“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Da mercoledì la pressione comincerà lentamente a cedere, influenzata da una una vasta area depressionaria posizionata sull’Europa settentrionale che tenderà a spingersi verso sud, determinando degli impulsi instabili, in particolare tra venerdì e sabato. Sulla regione sono attese fasi di instabilità, con rovesci e temporali sparsi che interesseranno dapprima le zone montane, poi anche la pianura fino a buona parte di sabato. Tale configurazione porterà un progressivo calo delle temperature, anche marcato nei valori massimi, fino a riportarsi nella norma del periodo. Da domenica nuovo aumento della pressione con temperature in graduale ripresa“.

Oggi cielo sereno o poco nuvoloso in pianura per buona parte del pomeriggio, con tendenza ad aumento della nuvolosità cumuliforme dal tardo pomeriggio/sera. Sulle zone montane nuvolosità cumuliforme, anche consistente, associata a nuovo aumento della probabilità di rovesci o temporali da locali a sparsi (probabilità medio-alta 50-75%). Dalla tarda serata tendenza ad esaurimento delle precipitazioni sulle Dolomiti, mentre locali rovesci e temporali interesseranno i settori prealpini, pedemontani, e parte della pianura, in particolare quella centro-orientale. Nel complesso della giornata non saranno da escludere fenomeni localmente intensi (grandinate, forti raffiche di vento, forti rovesci). Temperature massime in lieve diminuzione.

Domani tempo variabile/instabile con al mattino residua nuvolosità cumuliforme in pianura, specie sui settori centro-orientali ed ampi spazi di sereno altrove. Dalle ore centrali tendenza a nuovo aumento della nuvolosità su zone montane, pedemontane e parte della pianura adiacente, mentre altrove sarà poco nuvoloso.

Precipitazioni: Nella notte fino alle prime ore probabili residui locali rovesci/temporali sulla pianura centro-orientale e su Pedemontana e Prealpi, in successivo esaurimento. Dalle ore centrali nuovo aumento dell’instabilità con probabilità medio-alta (50-75%) di rovesci e temporali da locali a sparsi su zone montane e pedemontane, non si esclude qualche fenomeno locale anche sulle zone più interne della pianura, altrove precipitazioni generalmente assenti. Non si escludono locali fenomeni di forte intensità (grandine, forti raffiche di vento, forti rovesci).

Temperature: Minime stazionarie in pianura, in calo sulle zone montane; massime in generale diminuzione, anche marcata in pianura, ma ancora con valori di qualche grado superiori alla media.

Venti: In pianura moderati dai quadranti orientali; in quota venti deboli/moderati dai quadranti occidentali. Possibili locali rinforzi di vento in occasione di temporali.

Mare: Da poco mosso a quasi calmo.

Venerdì 21 permangono condizioni di variabilità/instabilità, con frequente nuvolosità cumuliforme alternata a qualche schiarita.

Precipitazioni: Nella notte fino alle prime ore del mattino non si escludono precipitazioni sui settori meridionali della pianura, seguiti da una temporanea fase di assenza di fenomeni. Da metà mattina aumenterà gradualmente la probabilità di precipitazioni con rovesci e temporali (fino a medio alta 50-75%) a partire dalle zone occidentali, con tendenza ad estensione al resto della regione nel corso del pomeriggio. Si tratterà di fenomeni da locali a sparsi, anche a carattere di rovescio o temporale, che tenderanno ad interessare la regione da ovest verso est e ad esaurirsi su gran parte del territorio regionale entro fine giornata. Non si escludono locali fenomeni intensi.

Temperature: In ulteriore diminuzione in entrambi i valori, con massime nella media del periodo.

Venti: In pianura in prevalenza dai quadranti orientali deboli/moderati a tratti tesi sulla costa. In quota venti da sud-ovest moderati/tesi, in attenuazione e rotazione da nord-ovest dalla sera.

Mare: Calmo o poco mosso.

Sabato 22 in mattinata e fino a parte del pomeriggio, cielo in prevalenza nuvoloso con probabili precipitazioni sparse, a tratti anche diffuse, localmente a carattere di rovescio o temporale (probabilità medio alta 50-75%). In seguito tendenza a miglioramento con schiarite via via più ampie ed esaurimento delle precipitazioni. Temperature minime senza notevoli variazioni o in locale diminuzione, massime in ulteriore lieve calo.

Domenica 23 tempo in prevalenza stabile, al più variabile sulle zone montane. Probabili locali nubi basse nelle prime ore, seguite da ampi rasserenamenti in pianura, mentre sulle zone montane il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso al mattino, con sviluppo di locali annuvolamenti cumuliformi nel pomeriggio, ma generalmente senza precipitazioni associate. Temperature minime senza notevoli variazioni o in locale aumento sulla costa; massime in lieve ripresa.

